Nuovo cinema Paradiso

(Di mercoledì 2 marzo 2022) I sintetizzatori e i suoni plastici dei Thegiornalisti sono lontani nel tempo. Ora – con un salto temporale che lo porta dritto negli ottanta e fin su nei settanta – Tommasoalla sua prima prova di solista, sceglie di raccontare la «sua» nuova versione del pop. «Space Cowboy – il titolo dell’album in uscita il 4 marzo per Island/Universal – è un disco in cui volevo far sentire la canzone nella sua essenza più pura, svuotata da arrangiamenti, sintetizzatori. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

WarnerBrosIta : Guarda il nuovo trailer di Animali Fantastici - I Segreti di Silente, dal 13 aprile solo al cinema.… - 01Distribution : #Spencer, il nuovo capolavoro di Pablo Larrain riesce a cogliere esattamente questo spirito di Diana, che appare su… - vespertime : Il problema di Altrimenti ci arrabbiamo (quello nuovo) è che fa finta di essere un remake quando è un sequel e cert… - RBcasting : 'Morbius', il final trailer del film con Jared Leto. L'attore premio Oscar interpreta il nuovo antieroe della Marve… - GianlucaOdinson : Empire of Light: sono iniziate le riprese del nuovo film di Sam Mendes -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo cinema

Ravenna24ore

Ariana DeBose è in trattative per entrare nel cast di Kraven il Cacciatore , ilcinecomic della Sony Pictures tratto dai fumetti Marvel. La star di West Side Story , candidata all'Oscar per il film di Steven Spielberg per il quale ha appena vinto un SAG Award per la ...... Emmanuel Macron, ha convocato per domattina unConsiglio di difesa dedicato all'Ucraina, il ... 18.50 " Gli studios americani sospendono la distribuzione neiin Russia 18.34 " Medici Senza ...Torna a Brindisi uno dei volti più amati del cinema e del teatro: Lina Sastri porta in scena «Eduardo mio», in cartellone al Nuovo Teatro Verdi giovedì 10 marzo, con sipario alle ore 20.30. Spettacolo ...Lea – Un nuovo giorno, serie con Anna Valle e Giorgio Pasotti, è giunta al finale di stagione. L'ultima puntata andrà in onda martedì 1 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Gli spettatori, che hanno premiato ...