Max Angioni a LOL 2: "Non è concepibile pensare di poter far ridere Guzzanti"

Max Angioni, dopo aver conquistato il pubblico di Italia's Got Talent e di Zelig, è stato arruolato da Amazon per la seconda stagione di LOL – Chi ride è Fuori. Proprio come Tess Masazza, che è stata sommersa di critiche, Angioni è fra i debuttanti di LOL 2 e fra le pagine di RollingStone ha confessato: "Quando ho messo piede nello studio, ho avuto una vera e propria fanboy reaction: ancora adesso mi chiedo quali siano state le coincidenze astrali che mi hanno portato lì, tra pesi massimi della risata come Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Lillo e il Mago Forest. Più li guardavo e più avrei voluto dire: "Signori, piacere di avere fatto la vostra conoscenza, è stato bello… ora, eh, vi faccio fare il vostro lavoro. Salve, ciao". Dài, non è mentalmente concepibile pensare di poter far ridere Guzzanti".

JAYB4NKS : max angioni mio protetto assoluto in questo lol - Marti95530 : da oggi in poi Max Angioni mio protetto, basta. #LOL2 - alicespamma : Comunque questa sarà un'unpopular opinion ma vedere Max Angioni costante oggetto di battute a #LOL2 non mi sta facendo per niente ridere - miriv_00 : RT @Matilde98790151: Max Angioni bullizzato letteralmente da tutti è il nuovo Frank Matano #LOL2 - F0OL4H4RRY : ho scritto a max angioni che lo amo -