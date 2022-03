Kate Middleton accompagna la figlia a scuola con un abito Zara, perfetto per la primavera e bellissimo, Ancora disponibile a 30 euro (Di martedì 1 marzo 2022) Kate Middleton è tra le nostre icone di stile preferita e, seguendola, abbiamo capito anche quali sono i capi che non devono mai mancare nel suo guardaroba. Tra questi, sicuramente i vestiti midi al ginocchio, che la duchessa di Cambridge indossa sempre più spesso. Che sia per occasioni istituzionali, per videochiamate in diretta, per uscire a fare shopping o spese con i figli, questo modello di abito è quello che le vediamo indossare più spesso. Soprattutto, le sue scelte sono sempre low cost quando decide di sfoggiare questo stile, e più di un abito è stato utilizzato più di una volta. LEGGI ANCHE—> Kate Middleton, l’abito di Zara da 20 euro fa strage di cuori. Tutte le vogliono. “Sarà l’abito della ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022)è tra le nostre icone di stile preferita e, seguendola, abbiamo capito anche quali sono i capi che non devono mai mancare nel suo guardaroba. Tra questi, sicuramente i vestiti midi al ginocchio, che la duchessa di Cambridge indossa sempre più spesso. Che sia per occasioni istituzionali, per videochiamate in diretta, per uscire a fare shopping o spese con i figli, questo modello diè quello che le vediamo indossare più spesso. Soprattutto, le sue scelte sono sempre low cost quando decide di sfoggiare questo stile, e più di unè stato utilizzato più di una volta. LEGGI ANCHE—>, l’dida 20fa strage di cuori. Tutte le vogliono. “Sarà l’della ...

