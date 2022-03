“Cosa ho visto prima del GF Vip”. Sophie Codegoni e Fabrizio Corona: la bomba di Urtis (Di martedì 1 marzo 2022) Due eliminazioni e quattro in nomination nella puntata del GF Vip 6 del 28 febbraio. A due settimane dalla finale Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano hanno dovuto abbandonare la casa dopo un televoto lampo e in nomination sono finiti Antonio Medugno, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Davide Silvestri. In puntata si è parlato anche delle presunte frasi razziste da parte della Caldonazzo e rivolte alle principesse, che secondo il GF Vip 6 non sono mai state pronunciate: “Abbiamo analizzato tutti i filmati e non c’è traccia”, ha detto Alfonso Signorini. Come non risulta che Nathaly abbia detto che le ragazze sono protette. Alessandro Basciano continua a tenere la linea a dire di aver sentito quelle parole ma il conduttore ha chiuso il discorso. GF Vip 6, Giacomo Urtis: “Sapevo di Sophie ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Due eliminazioni e quattro in nomination nella puntata del GF Vip 6 del 28 febbraio. A due settimane dalla finale Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano hanno dovuto abbandonare la casa dopo un televoto lampo e in nomination sono finiti Antonio Medugno, Miriana Trevisan,e Davide Silvestri. In puntata si è parlato anche delle presunte frasi razziste da parte della Caldonazzo e rivolte alle principesse, che secondo il GF Vip 6 non sono mai state pronunciate: “Abbiamo analizzato tutti i filmati e non c’è traccia”, ha detto Alfonso Signorini. Come non risulta che Nathaly abbia detto che le ragazze sono protette. Alessandro Basciano continua a tenere la linea a dire di aver sentito quelle parole ma il conduttore ha chiuso il discorso. GF Vip 6, Giacomo: “Sapevo di...

