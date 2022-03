Bielsa già pronto a ripartire | il Fenerbahce si fa avanti

(Di martedì 1 marzo 2022) Marcelo, ilfa. Dopo i «no» di Low e Jorge Jesus, i turchi provano a convincere l’ex Leeds Fresco di esonero dal Leeds United, Marcelosarebbe già stato contattato da una squadra per la prossima stagione. Si tratta del Fenerbahce di Istanbul. Infatti, secondo il quotidiano Hürriyet, il club turco starebbe cercando una guida di alto livello. Dopo aver incontrato il rifiuto di Joachim Löw e Jorge Jesus, vedremo se convincerà El Loco a ricominciare ad allenare sul Bosforo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo i "no" di Low e Jorge Jesus, i turchi provano a convincere l'ex Leeds Fresco di esonero dal Leeds United, Marcelo sarebbe già stato contattato da una squadra per la prossima stagione. Si ...