Un giro a Roma con la Google Street View Car, l'auto che ruba gli sguardi alla grande bellezza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un giro in esclusiva con la Street View Car, che scatta foto in Italia da 14 anni e che mai nessuno, nel nostro Paese, aveva potuto studiare così da vicino. Un tour singolae tra i luoghi e i monumenti della Capitale, per scoprire tutti i segreti dell'auto responsabile delle... Leggi su repubblica (Di lunedì 28 febbraio 2022) Unin esclusiva con laCar, che scatta foto in Italia da 14 anni e che mai nessuno, nel nostro Paese, aveva potuto studiare così da vicino. Un tour singolae tra i luoghi e i monumenti della Capitale, per scoprire tutti i segreti dell'responsabile delle...

Advertising

daves80 : @marco9894 Di classifica, ma non nella testa. Altrimenti non giochi cosi con la roma con il Napoli ed il Liverpool… - VSirito : @teuta_59 Beato lui ..ma la vita va avanti .mira io dp tre anni cn una donna de Roma e finita .punto giro pagina e… - Il13Apostolo : @La_Magggica @PaPaganini @FraLisci75 @maespo69 La segatura in testa c'è l'hai tu. Di calcio ne capisco, ma poteva e… - giocarmon : Il Figlio di Krenf porta avanti la tradizione del padre: ogni mattina fa il giro di ispezione del quartiere prima d… - StefanoLancian1 : RT @Samuele79965815: Nel giro di pochi giorni siamo usciti da Coppa Italia,Europa League e lotta vera per il quarto posto. È vero quando di… -