Ucraina, un birrificio di Leopoli diventa una fabbrica di bombe molotov (Video) (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb — Il popolo ucraino si mobilita contro l’invasione di Mosca: accade anche presso il birrificio Pravda di Leopoli, città nel Nord del Paese, dove i giovani titolari hanno sospeso le ordinarie attività produttive e di somministrazione delle bevande destinando i propri sforzi alla produzione di bombe molotov da utilizzare contro i militari russi. Il birrificio riconvertito a fabbrica di molotov Un riconversione bellica in piena regola, seppur di taglio più artigianale, e non si tratta di un episodio isolato: un numero sempre maggiore di civili si è messo all’opera nel confezionare molotov seguendo i tutorial diffusi dal ministero della Difesa di Kiev. Lo fa sapere lo stesso birrificio sulla sua pagina Facebook: si tratta di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb — Il popolo ucraino si mobilita contro l’invasione di Mosca: accade anche presso ilPravda di, città nel Nord del Paese, dove i giovani titolari hanno sospeso le ordinarie attività produttive e di somministrazione delle bevande destinando i propri sforzi alla produzione dida utilizzare contro i militari russi. Ilriconvertito adiUn riconversione bellica in piena regola, seppur di taglio più artigianale, e non si tratta di un episodio isolato: un numero sempre maggiore di civili si è messo all’opera nel confezionareseguendo i tutorial diffusi dal ministero della Difesa di Kiev. Lo fa sapere lo stessosulla sua pagina Facebook: si tratta di ...

