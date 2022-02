Ucraina, io sto dalla parte dei bambini: sparare è sbagliato (Di lunedì 28 febbraio 2022) I media celebrano l’eroismo del popolo ucraino. Già molti sono morti con onore, immolandosi in difesa della propria dignità. Ma questo eroismo, questa reazione di fronte a quella che è un’evidente, inaccettabile, aggressione, non può farci eludere la domanda fondamentale oggi: quando uccidere per difendere la patria è giusto? Io credo che sia giusto solo quando combattere può diminuire il numero dei morti rispetto al non combattere. E l’Ucraina non è in questa condizione. L’ordine dato ai civili di armarsi e scendere in strada a sparare, portare la battaglia casa per casa, comporta la possibilità evidente di andare al massacro. E saranno i bambini a morire di più. La resistenza danese all’invasione nazista ha dimostrato che esiste un altro modo di opporsi, che non prevede i proiettili e mira a minimizzare la perdita di vite umane. Re ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) I media celebrano l’eroismo del popolo ucraino. Già molti sono morti con onore, immolandosi in difesa della propria dignità. Ma questo eroismo, questa reazione di fronte a quella che è un’evidente, inaccettabile, aggressione, non può farci eludere la domanda fondamentale oggi: quando uccidere per difendere la patria è giusto? Io credo che sia giusto solo quando combattere può diminuire il numero dei morti rispetto al non combattere. E l’non è in questa condizione. L’ordine dato ai civili di armarsi e scendere in strada a, portare la battaglia casa per casa, comporta la possibilità evidente di andare al massacro. E saranno ia morire di più. La resistenza danese all’invasione nazista ha dimostrato che esiste un altro modo di opporsi, che non prevede i proiettili e mira a minimizzare la perdita di vite umane. Re ...

