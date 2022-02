Ucraina, il vero avversario è lo scontro frontale con la Russia: la soluzione è un’Europa neutrale (Di lunedì 28 febbraio 2022) 1) La condanna della guerra di Putin deve essere senza se e senza ma. La sua scelta è sbagliata e criminale e aggrava la situazione dell’area, oltre ad aprire drammatici scenari che parlano della Terza guerra mondiale. La guerra, come recita la nostra Costituzione, non è mai la soluzione. 2) Di fronte a questa guerra è necessario agire subito, rapidamente per la pace. Per questo giudico molto positivamente i negoziati tra il governo russo e quello ucraino che si aprono oggi. Si tratta di un fatto molto positivo da sostenere e a cui affidare le nostre speranze di pace nell’immediato. Qualunque sia l’accordo che possa scaturire da un negoziato, è migliore della situazione attuale di guerra che oltre ai morti produce odi difficilmente rimarginabili. Ogni cosa faciliti la chiusura delle ostilità è buona, ogni cosa le prolunghi e rischi di allargare il conflitto è negativa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) 1) La condanna della guerra di Putin deve essere senza se e senza ma. La sua scelta è sbagliata e criminale e aggrava la situazione dell’area, oltre ad aprire drammatici scenari che parlano della Terza guerra mondiale. La guerra, come recita la nostra Costituzione, non è mai la. 2) Di fronte a questa guerra è necessario agire subito, rapidamente per la pace. Per questo giudico molto positivamente i negoziati tra il governo russo e quello ucraino che si aprono oggi. Si tratta di un fatto molto positivo da sostenere e a cui affidare le nostre speranze di pace nell’immediato. Qualunque sia l’accordo che possa scaturire da un negoziato, è migliore della situazione attuale di guerra che oltre ai morti produce odi difficilmente rimarginabili. Ogni cosa faciliti la chiusura delle ostilità è buona, ogni cosa le prolunghi e rischi di allargare il conflitto è negativa. ...

Advertising

andreapurgatori : #Zelensky, il comico che si è rivelato un vero presidente: «Putin ha ordinato di ucciderlo» - Tg3web : In Ucraina centinaia di bambini sono bloccati, per ripararsi dalle esplosioni, non possono più procurarsi cibo. Han… - Radio1Rai : ?? #Ucraina, Oksana Lyniv neodirettrice musicale del Teatro @ComunaleBologna, lancia un appello per il suo paese: 'C… - micheilucia : RT @ilfattoblog: #UCRAINA 'Chi individua in #Putin il cattivo e negli altri i buoni sbaglia strada, ma soprattutto non individua l’unica s… - RossoPasqui : È questo il vero motivo che spinge USA/NATO ad aizzare l'EU nella guerra in Ucraina. Vogliono trarne il maggior pro… -