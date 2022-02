“Te lo dico in faccia”. GF vip, resa dei conti tra Delia Duran e Soleil Sorge nella notte (Di lunedì 28 febbraio 2022) Situazione tesa al GF Vip. Sia dentro che da fuori la Casa arrivano parole pesanti. Nelle ore scorse Biagio D’Anelli si era sfogato contro Barù dopo che, in occasione della festa di carnevale, alla domanda da che cosa si fosse mascherata Miriana Trevisan aveva risposto: “Lei è mascherata da zo***la”. “Barù, Barù. Te ne ho fatte passare tante. Ma la battuta infelice di ieri notte mi ha fatto capire che sei un gran cafone. Devo aggiungere che sei irrispettoso con le donne, soprattutto la mia. Spero anche di guardarti negli occhi”, aveva detto Biagio. Un confronto potrebbe avvenire a breve. Intanto dentro al GF Vip c’è stato un nuovo faccia a faccia tra Delia Duran e Soleil Sorge. “Perché noi siamo chiare l’una con l’altra, ci diciamo le cose in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Situazione tesa al GF Vip. Sia dentro che da fuori la Casa arrivano parole pesanti. Nelle ore scorse Biagio D’Anelli si era sfogato contro Barù dopo che, in occasione della festa di carnevale, alla domanda da che cosa si fosse mascherata Miriana Trevisan aveva risposto: “Lei è mascherata da zo***la”. “Barù, Barù. Te ne ho fatte passare tante. Ma la battuta infelice di ierimi ha fatto capire che sei un gran cafone. Devo aggiungere che sei irrispettoso con le donne, soprattutto la mia. Spero anche di guardarti negli occhi”, aveva detto Biagio. Un confronto potrebbe avvenire a breve. Intanto dentro al GF Vip c’è stato un nuovotra. “Perché noi siamo chiare l’una con l’altra, ci diciamo le cose in ...

