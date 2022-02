Rimescolamento di categoria

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Nelle ultime puntate di UK grandi protagonisti sono stati i tag team, nel bene e nel male si sono visti molto a partire da quei tag team spesso e volentieri sottovalutati. In primis, la strana coppia di Dave Mastiff e Jack Starz. I due stanno avendo molto spazio a livello extra ring, con i loro segmenti spassosi e sono sicura che a breve (o medio lungo) termine avranno una run titolata. A seguire poi Oliver Carter e Ashton Smith, i due hanno sempre navigato nel mare del quasi anonimato, eppure, come UK sa sempre fare, prende due jobber e li rende sfidanti dei campioni di coppia, e nonostante abbiano perso erano comunque credibili nel ruolo. Altro tag team (e trio) degno di nota sono i Gallus, i tre sono insieme dall’inizio dello show e, nonostante ultimamente siano un po’ lontani dalle luci della ribalta, il loro momento sta per tornare. Anche se a me sembra che ...