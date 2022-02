Nokian Tyres ritira le previsioni finanziarie sul 2022 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le azioni militari russe in Ucraina e le conseguenti sanzioni hanno causato una notevole incertezza relativa alla Russia, alla funzionalità del suo sistema finanziario e di pagamento e al tasso di cambio del rublo. Pertanto il Consiglio di amministrazione di Nokian Tyres, che ha una fabbrica a San Pietroburgo, ha deciso di ritirare le previsioni finanziarie per il 2022 pubblicate l’8 febbraio. L’azienda ha già avviato un piano di emergenza per affrontare la situazione, ma, a causa delle incertezze, in questo momento, il Consiglio dell’azienda finlandese non è in grado di fornire una nuova previsione. La finance guidance 2022 prima del conflitto Russia/Ucraina Nel bilancio pubblicato l’8 febbraio, prima dello scoppio del conflitto Russia/Ucraina ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le azioni militari russe in Ucraina e le conseguenti sanzioni hanno causato una notevole incertezza relativa alla Russia, alla funzionalità del suo sistema finanziario e di pagamento e al tasso di cambio del rublo. Pertanto il Consiglio di amministrazione di, che ha una fabbrica a San Pietroburgo, ha deciso dire leper ilpubblicate l’8 febbraio. L’azienda ha già avviato un piano di emergenza per affrontare la situazione, ma, a causa delle incertezze, in questo momento, il Consiglio dell’azienda finlandese non è in grado di fornire una nuova previsione. La finance guidanceprima del conflitto Russia/Ucraina Nel bilancio pubblicato l’8 febbraio, prima dello scoppio del conflitto Russia/Ucraina ...

Ultime Notizie dalla rete : Nokian Tyres Nokian Green Step, gli pneumatici concept riciclati al 93% Rendere la guida sempre più sostenibile. Gli obiettivi ambiziosi fissati da Nokian Tyres riguardo il tema ambientale e delle emissioni, con il target di rendere il 50% tutte le materie prime utilizzate per gli pneumatici riciclate o rinnovabili vede un passo importante nella ...

Nokian realizza il concept Green Step con il 93% di materiali riciclati o rinnovabili Nokian Tyres ha presentato lo pneumatico più sostenibile mai prodotto finora, il concept Green Step, che include il 93% di materiali riciclati o rinnovabili. In questo modo l'azienda si avvicina ...

Nokian Tyres ritira le previsioni finanziarie sul 2022 PneusNews.it Nokian Tyres ritira le previsioni finanziarie sul 2022 Le azioni militari russe in Ucraina e le conseguenti sanzioni hanno causato una notevole incertezza relativa alla Russia, alla funzionalità ...

Nuovi pneumatici per lavori di scavo : Nokian Tyres amplia la gamma di pneumatici Ground Kare Nokian Tyres estende la gamma di pneumatici per escavatori Ground Kare sia per i mezzi compatti che per i macchinari ...

