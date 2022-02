Il tennis 6601 giorni fa | l' ultimo ranking ATP senza un Fab 4 in vetta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Daniil Medvedev ha interrotto il lungo dominio dei Fab Four nelATP. Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray si sono alternatisosta al numero 1 del mondo per

Daniil Medvedev ha interrotto il lungo dominio dei Fab Four nel ranking ATP. Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray si sono alternati senza sosta al numero 1 del mondo per 6601 giorni. Negli ultimi 18 anni, il circuito maschile si è trasformato nel segno dei quattro. Ma com'era la classifica il primo febbraio 2004, l'ultima domenica senza uno dei quattro moschettieri ... Daniil Medvedev diventa il 27mo diverso giocatore capace di diventare numero 1 nell'era del ranking computerizzato introdotto nel circuito ATP nel 1973. Grazie alla semifinale di Acapulco, il russo è ...