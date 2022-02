GfVip, Nicola Pisu pronto a passare alle vie legali: tremano due concorrenti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Proseguono le vicende inerenti a Nicola Pisu in merito alle dinamiche all’interno della casa del GfVip. Il ragazzo ha intrapreso vie legali. La pazienza ha dei limiti e quella del figlio dell’imprenditrice Patrizia Mirigliani è stata messa a dura prova in questi ultimi tempi. L’ex concorrente del GfVip, Nicola Pisu, ha affermato che andrà per vie legali contro altre e due coinquiline della casa. Un vero e proprio caos mediatico, che pone la conduttrice tv e radiofonica, Manila Nazzaro, e la showgirl, Miriana Trevisan, in ansia per ciò che potrebbe accadere una volta finito il reality. Nicola Pisu dentro la casa del GfVip (WebSource)Il ragazzo è un futuro ricco ... Leggi su topicnews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Proseguono le vicende inerenti ain meritodinamiche all’interno della casa del. Il ragazzo ha intrapreso vie. La pazienza ha dei limiti e quella del figlio dell’imprenditrice Patrizia Mirigliani è stata messa a dura prova in questi ultimi tempi. L’ex concorrente del, ha affermato che andrà per viecontro altre e due coinquiline della casa. Un vero e proprio caos mediatico, che pone la conduttrice tv e radiofonica, Manila Nazzaro, e la showgirl, Miriana Trevisan, in ansia per ciò che potrebbe accadere una volta finito il reality.dentro la casa del(WebSource)Il ragazzo è un futuro ricco ...

