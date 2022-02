“Crypto Attack” | Giovanni Muciaccia spiega le criptovalute

Advertising

youngplatform : Giovanni attende l'uscita dell'ultima puntata della sua serie preferita da mesi, ma #CryptoAttack non può aspettare… - EnricoFop2 : RT @youngplatform: Immagina Giovanni Muciaccia che ti spiega le crypto come se fossero un attacco d’arte. ?? Ora prendi le forbici dalla p… - tutto_crypto : Secondo la società di sicurezza PeckShield, il phishing attack effettuato contro OpenSea ha fruttato 254 #NFT di gr… - tutto_crypto : Il 'phishing attack' di OpenSea ha colpito svariati #BoredApeYC , Cool Cats, Doodles e Azuki, che sono trasferiti… - aldodecarlo : RT @youngplatform: Immagina Giovanni Muciaccia che ti spiega le crypto come se fossero un attacco d’arte. ?? Ora prendi le forbici dalla p… -

Ultime Notizie dalla rete : Crypto Attack

Cointelegraph Italia

Il titolo del format?, naturalmente! E pensare che, forse, tutto questo successo non sarebbe mai arrivato se il nostro non avesse fatto un gran rifiuto (a un'allettantissima proposta ...Debutta una nuova web serie educational suddivisa in sei puntate, ideata per spiegare in modo semplice e comprensibile le criptovalute a un pubblico di giovani: si intitola "" e va "in onda" sui canali di Young Platform , con il volto familiare di Giovanni Muciaccia nei panni del protagonista. Il conduttore televisivo sarà infatti l'instancabile divulgatore ...The possible sanctions would likely target crypto exchanges transacting with blacklisted Russian banks, the Wall Street Journal reported.Ukraine has raised almost $11 million following its public appeal for donations in cryptocurrencies such as Bitcoin (CRYPTO: BTC) and Ethereum (CRYPTO: ETH) in the aftermath of Russia's invasion of ...