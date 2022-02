Amici | gesto inaspettato | sui social i fan impazziscono

Advertising

marigliani7363 : RT @LaraMagoni: Pessina ha raccontato del lungo abbraccio fra #Malinovskyi, ucraino, e #Miranchuk, russo. Un abbraccio fra due compagni di… - boca_luigi : RT @LaraMagoni: Pessina ha raccontato del lungo abbraccio fra #Malinovskyi, ucraino, e #Miranchuk, russo. Un abbraccio fra due compagni di… - orlinalopez : RT @LaraMagoni: Pessina ha raccontato del lungo abbraccio fra #Malinovskyi, ucraino, e #Miranchuk, russo. Un abbraccio fra due compagni di… - daniele19921 : RT @LaraMagoni: Pessina ha raccontato del lungo abbraccio fra #Malinovskyi, ucraino, e #Miranchuk, russo. Un abbraccio fra due compagni di… - airone555 : RT @LaraMagoni: Pessina ha raccontato del lungo abbraccio fra #Malinovskyi, ucraino, e #Miranchuk, russo. Un abbraccio fra due compagni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici gesto

CheNews.it

Chi vorreste su quel palco? Colleghe,, musiciste, cantanti, facciamo qualcosa" hanno scritto. ...Fashion Week in solidarietà con la popolazione ucraina Più simbolico ma comunque potente il...... con un minuto di silenzio, sono stati ricordati i donatori, i loro famigliari e tutti gli...e donne che stanno affrontando questo periodo senza mai sottrarsi dal compiere il loro nobiledi ...Un gesto che non è passato inosservato ed è diventato virale sui social quello avvenuto durante l'ultima puntata di Amici. Ecco cosa è successo.Poi ha aggiunto: 'Non mi sarei aspettato gesti così poco edificanti in sala stampa, bravo il nostro tecnico a mantenere l'auto controllo e a non reagire alle provocazioni gravi subite. Carmine Martino ...