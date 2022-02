Ucraina | Federazione internazionale ginnastica | annullati tutti eventi in Russia e Bielorussia**

(Di domenica 27 febbraio 2022) Losanna, 27 feb. (Adnkronos) - Durante la sua riunione odierna, il Comitato Esecutivo delladi(Fig) "ha espresso la sua preoccupazione a seguito dell'invasione militare russa dell'Ucraina e ha deciso le seguenti misure: Le bandiere nazionali russa e bielorussa non devono essere esposte e gli inni russi e bielorussi non devono essere suonati in nessun evento sanzionato dalla Fig fino a nuovo avviso.glidella Coppa del Mondo Fig e della Coppa del Mondo challenge che si svolgeranno ine Bielosonoe nessun altro evento Fig sarà assegnato allao alla Bielofino a nuovo avviso.gli...

'Voglio fare appello ancora una volta al presidente della Federazione Russa. I combattimenti sono in corso in tutta l'Ucraina. Sediamoci al tavolo dei negoziati per fermare la morte delle persone', ... È quanto si legge in un comunicato pubblicato nel sito ufficiale della Federazione, dove la Fifa ha espresso la sua più profonda solidarietà a tutte le persone colpite da ciò che sta accadendo in Ucraina. Roma darà quindi via libera alle nuove sanzioni contro il Cremlino e alla donazione di nuove armi all'Ucraina. "L'Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misure contro la Federazione Russa..." Ore 13.45 – Guerra Ucraina, la Federazione svedese: «Sconvolti da quello che accade». La Federazione svedese ha espresso tutta la propria vicinanza alla popolazione ucraina, sconvolta dalla guerra.