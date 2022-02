Ucraina, diretta. Nuova esplosione a Kiev, il sindaco: «Città circondata, impossibile evacuare i civili». Putin allerta il sistema difensivo nucleare (Di domenica 27 febbraio 2022) Ucraina e Russia sono pronte a negoziare. Il Cremlino ha fatto sapere che una delegazione di Kiev è diretta a Gomel, in Bielorussia, per sedersi al tavolo dei negoziati. La svolta ci... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 febbraio 2022)e Russia sono pronte a negoziare. Il Cremlino ha fatto sapere che una delegazione dia Gomel, in Bielorussia, per sedersi al tavolo dei negoziati. La svolta ci...

