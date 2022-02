Sarri: «Non sarà la gara dell’andata. Ecco perché Pedro non gioca» (Di domenica 27 febbraio 2022) . Le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a DAZN nel pre partita di Lazio-Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio. POCO TEMPO – «Ci siamo abituati, i calendari sono questi». ANDATA – «Non vogliamo concedere come all’andata, hanno grandi qualità di palleggio, non possiamo concedere gli stessi spazi». Pedro – «Viene da un periodo travagliato, ha un problema a un tendine e preferisco Felipe Anderson che sta bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) . Le parole del tecnico della Lazio Maurizioha parlato a DAZN nel pre partita di Lazio-Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio. POCO TEMPO – «Ci siamo abituati, i calendari sono questi». ANDATA – «Non vogliamo concedere come all’andata, hanno grandi qualità di palleggio, non possiamo concedere gli stessi spazi».– «Viene da un periodo travagliato, ha un problema a un tendine e preferisco Felipe Anderson che sta bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

