Sacchi: «Milan oltre le aspettative. Derby? Non so se vedremo una bella partita…» (Di domenica 27 febbraio 2022) L’ex allenatore Sacchi ha parlato in vista del Derby di Coppa Italia tra Milan e Inter Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del Derby di Coppa Italia tra i rossoneri e l’Inter. Milan E INTER IN CALO – «Bisogna distinguere tra le due realtà. Cominciamo dal Milan, che a mio avviso sta facendo un’ottima stagione. Se guardiamo agli investimenti fatti sul mercato, che sono stati pochi perché la priorità è stata giustamente data al bilancio, e al gruppo di giocatori in generale, mi sento di dire che il Milan sta andando oltre le aspettative». Derby – «Non so se vedremo una ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) L’ex allenatoreha parlato in vista deldi Coppa Italia trae Inter Arrigo, storico ex allenatore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista deldi Coppa Italia tra i rossoneri e l’Inter.E INTER IN CALO – «Bisogna distinguere tra le due realtà. Cominciamo dal, che a mio avviso sta facendo un’ottima stagione. Se guardiamo agli investimenti fatti sul mercato, che sono stati pochi perché la priorità è stata giustamente data al bilancio, e al gruppo di giocatori in generale, mi sento di dire che ilsta andandole».– «Non so seuna ...

