Nel Sei Nazioni l’Italrugby crolla in Irlanda 57-6 (Di domenica 27 febbraio 2022) DUBLINO (Irlanda) (ITALPRESS) – L’Italia del rugby affonda a Dublino, nel terzo round del Sei Nazioni, al cospetto dell’Irlanda. Un match in discesa per i Verdi, sin dalla metà del primo tempo in superiorità numerica, e la larga vittoria degli irlandesi per 57-6. Azzurri costretti a una gara di assoluta sofferenza. Dopo il messaggio trasmesso sui maxi-schermi dell’Aviva Stadium a sostegno dell’Ucraina, bastano quattro minuti scarsi ai padroni di casa per rompere la linea difensiva, palla centrale di Sheehan per Carbery, che schiaccia e trasforma la sua stessa meta per il 7-0. Gli azzurri sbloccano lo zero dopo il match a secco contro la Francia con un calcio di punizione da lontanissimo di Padovani ma poi inizia a grandinare sull’Italia. Crowley perde per infortunio Lucchesi al 9?, al suo posto Faiva, che però viene espulso per un ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 febbraio 2022) DUBLINO () (ITALPRESS) – L’Italia del rugby affonda a Dublino, nel terzo round del Sei, al cospetto dell’. Un match in discesa per i Verdi, sin dalla metà del primo tempo in superiorità numerica, e la larga vittoria degli irlandesi per 57-6. Azzurri costretti a una gara di assoluta sofferenza. Dopo il messaggio trasmesso sui maxi-schermi dell’Aviva Stadium a sostegno dell’Ucraina, bastano quattro minuti scarsi ai padroni di casa per rompere la linea difensiva, palla centrale di Sheehan per Carbery, che schiaccia e trasforma la sua stessa meta per il 7-0. Gli azzurri sbloccano lo zero dopo il match a secco contro la Francia con un calcio di punizione da lontanissimo di Padovani ma poi inizia a grandinare sull’Italia. Crowley perde per infortunio Lucchesi al 9?, al suo posto Faiva, che però viene espulso per un ...

