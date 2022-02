Leao |  «Voglio restare al Milan e scrivere il mio nome nella storia»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante portoghese delRafaelha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn che andrà in onda giovedì. Eccone un breve estratto in cui parla del suo futuro. «qui e magari, un giorno, vedere il mioscritto nel museo del.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

elforokeegan21 : RT @AntoVitiello: #Leao a Dazan: 'Voglio fare la storia qui, vorrei che il mio nome un giorno possa stare al museo del #Milan' Leao, come… - Totiii_Ali : RT @86_longo: ?? Leao a @DAZN_IT: “Voglio fare la storia del #Milan” - theMilanZone_ : #Leao a @DAZN_IT : 'Voglio fare la storia qui, vorrei che il mio nome un giorno possa stare al museo del #Milan' L… - Gugni841319 : RT @AntoVitiello: #Leao a Dazan: 'Voglio fare la storia qui, vorrei che il mio nome un giorno possa stare al museo del #Milan' Leao, come… - Totiii_Ali : RT @DavideLusinga: ?? #Leao a Dazn: 'Voglio restare qui e che il mio nome possa essere nel museo del #Milan'. -

Ultime Notizie dalla rete : Leao Voglio

esserci e aiutare la squadra, da quando sono arrivato qua stiamo facendo grandi cose e ora ... A destra Saelemaekers è favorito su Diaz, cona sinistra e Giroud di punta. Scalpita anche ...L'attaccante portoghese del Milan è stato intervistato da DAZN all'interno del format 'mixtape' in uscita il prossimo 3 marzo. Di seguito una anticipazione: 'ringraziare tutti i tifosi. ...In un estratto dell'intervista che uscirà il 3 marzo su DAZN, Rafael Leao ha parlato così del suo futuro: "Voglio fare la storia qua, voglio che il mio nome un giorno possa stare nel museo del Milan”.''Mi spiace che in questo momento non riesco a giocare, questo mi dà tanto dolore. Voglio esserci e aiutare la squadra'' ...