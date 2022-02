Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Colpite zone residenziali e infrastrutture civili. Pronti ai negoziati, ma non in Bielorussia” (Di domenica 27 febbraio 2022) “La notte scorsa è stata brutale in Ucraina, di nuovo i bombardamenti su zone residenziali e infrastrutture civili”. Le parole del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky che si dice pronto per i colloqui con la Russia, ma “non a Minsk, in BieloRussia, altre città potrebbero essere la sede dell’incontro. Naturalmente vogliamo la pace, vogliamo incontrarci e vigliamo la fine della Guerra”, ha concluso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) “La notte scorsa è stata brutale in, di nuovo i bombardamenti su”. Le parole del presidente dell’Volodymyrche si dice pronto per i colloqui con la, ma “non a Minsk, in Bielo, altre città potrebbero essere la sede dell’incontro. Naturalmente vogliamo la pace, vogliamo incontrarci e vigliamo la fine della”, ha concluso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

