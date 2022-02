Eriksen, è uno scatto di pura gioia (Di domenica 27 febbraio 2022) di Paolo Franci Si è messo a posto i capelli. Un gesto istintivo, semplice, neanche fosse l'esame di maturità. Poi ha trotterellato dalla panchina fino alla linea laterale del campo che, per otto mesi,... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) di Paolo Franci Si è messo a posto i capelli. Un gesto istintivo, semplice, neanche fosse l'esame di maturità. Poi ha trotterellato dalla panchina fino alla linea laterale del campo che, per otto mesi,...

Advertising

Giusepp51022054 : @Agenzia_Ansa Semplicemente meravigliosooooo. Sarai sempre uno di noi, ciao Eriksen - EvaGini : Vorrei trovare delle parole più adeguate ma… Che bello rivedere #Eriksen in campo ?? Uno dei miei calciatori preferiti #BrentfordNewcastle - BroginiAlessio : Oggi intanto é tornato a calcare i campi della #PremierLeague il signor #Eriksen ???? , uno che lo scorso giugno ha c… - cmercatoweb : ??Otto mesi dopo l’esordio col #Brentford in Premier: #Eriksen di nuovo in campo?? Non sarà mai solo uno sport…?? - lukat72 : @IononDevo @ZaLatan23 Se leggo i giudizi du Inzaghi, con questa rosa di cadaveri, penso che Conte con Hakimi Lukaku… -