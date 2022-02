Charlene di Monaco | sconvolgenti notizie dalla clinica | non tornerà più a casa

Leggi su topicnews

(Di domenica 27 febbraio 2022)non farà più rientro a: le incredibili indiscrezione che stanno trapelando nelle ultime ore. Dal mese di novembre la principessadiè ricoverata in unaSvizzera. In particolare, nel mese di maggio del 2021 la principessa è stata colpita da una non meglio precisata infezione in Sud Africa dove è quindi rimasta per diversi mesi. Una volta rientrata aè stata subito ricoverata in unaextra lusso per rimettersi in salute. Per mesi è calato un inaspettato silenzio sulla situazione, fatta eccezione per alcune dichiarazioni del marito, il principe Alberto, riguardo le condizioni di. Ma, da quanto sta trapelando nelle ultime ore, pare che la ...