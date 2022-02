Calcio: Serie A. Zanetti 'Sono deluso, ma campionato non finisce qui' (Di domenica 27 febbraio 2022) VERONA - "Sono deluso e mi dispiace per i nostri tifosi. Abbiamo giocato un buon primo tempo, mentre nel secondo tempo non abbiamo dato vita a una prestazione degna. Il campionato però non finisce ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) VERONA - "e mi dispiace per i nostri tifosi. Abbiamo giocato un buon primo tempo, mentre nel secondo tempo non abbiamo dato vita a una prestazione degna. Ilperò non...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Il Lecce batte di misura il Monza Quattro le partite giocate nel pomeriggio, valide per la 26ª giornata di Serie B . Nel big match dello stadio Brianteo, il Lecce si impone per 1 - 0 sul Monza grazie ad una rete del solito Coda su rigore al 55'. In classifica , il Lecce aggancia in vetta la Cremonese con ...

Juve, Vlahovic segna come nella Fiorentina. Ma Allegri perde Zakaria E alla vigilia di una serie di partite fondamentali sono problemi. E non può bastare il solo Vlahovic a risolverli.

Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 27^ giornata Sky Sport Il Pdhae torna a fare punti. Pareggio 1 a 1 in trasferta contro il Derthona Il Pdhae torna a fare punti in trasferta nel girone A del campionato di calcio di Serie D. Oggi, domenica 27 febbraio, il Pont Donnaz Hône Arnad Evançon ha conquistato un prezioso pareggio 1 a 1 contr ...

Sport in tv e streaming: Lazio-Napoli big match serale, alle 18 Spezia-Roma Posticipo alle 20,45 col Napoli che lotta per lo scudetto. Alle 16 il Sei Nazioni di Rugby: c'è Irlanda-Italia ...

