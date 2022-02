Zelensky: "Ho sentito Macron, armi ed equipaggiamenti in arrivo" (Di sabato 26 febbraio 2022) "Una nuova giornata è iniziata sul fronte diplomatico con un colloquio con Emmanuel Macron. armi ed equipaggiamenti dai nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando". Lo scrive in un... Leggi su today (Di sabato 26 febbraio 2022) "Una nuova giornata è iniziata sul fronte diplomatico con un colloquio con Emmanueleddai nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando". Lo scrive in un...

Advertising

federico_bosco : Zelensky ringrazia Macron, che ha sentito al telefono. Da quello che dice sembra che sia pronto l'accordo per disco… - sabrinalimanni : @evilardi @santreasure1117 Temo che #Zelensky non abbia avuto modo e tempo di sentire con le sue orecchie ciò che h… - lucia25968868 : RT @PaoloBorg: Al bar ho sentito uno dire che Putin può essere in due posti contemporaneamente perché si è fatto clonare E ha incontrato Ze… - GiovannaVermig3 : #Zelensky #MarioDraghi Ma figuratevi se Zelensky si è sentito il discorso di Mario Draghi. Gli saranno girate perch… - PattyV11434094 : @P_M_1960 L'ho sentito anch'io e mi ha dato molto fastidio. Non tanto per l'incomprensione tra i due, ma perché ci… -