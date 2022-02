WhatsApp Beta 2.22.6.5 nasconde una scorciatoia per creare link alle chiamate (Di sabato 26 febbraio 2022) Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android. Vediamo insieme i dettagli di questo aggiornamento. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 26 febbraio 2022) Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento diper Android. Vediamo insieme i dettagli di questo aggiornamento. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp Beta 2.22.6.5 nasconde una scorciatoia per creare link alle chiamate - fainformazione : WhatsApp beta: rumors su link per chiamate vocali su Android e per Reactions su Desktop Prosegue il lavorio di mig… - fainfoscienza : WhatsApp beta: rumors su link per chiamate vocali su Android e per Reactions su Desktop Prosegue il lavorio di mig… - AmePhenix : #WhatsApp beta: rumors su link per chiamate vocali su Android e per Reactions su Desktop - techworldaleant : Dopo aver introdotto una nuova interfaccia per effettuare chiamate vocali, su WhatsApp beta per Android 2.22.5.4,… -