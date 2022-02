Ucraina cresce la mobilitazione per la pace anche a Ragusa (Di sabato 26 febbraio 2022) Ragusa – anche a Ragusa e negli altri Comuni iblei, dopo l’iniziale sbigottimento conseguito alla fulminea invasione russa dell’Ucraina, cresce la mobiilitazione per chiedere la pace e il ritorno alla diplomazia. La Cgil e l’Anpi, l’associazione dei partigiani, hanno lanciato un appello per un sit in da tenersi mercoledì 2 marzo, alle ore 17.30, in piazza San Giovanni. Immediata l’adesione del Partito Democratico cittadino, il cui segretario Peppe Calabrese afferma “riteniamo che la condanna nei confronti dell’aggressione russa ai danni dell’Ucraina debba essere unanime ed è giusto che non solo sui tavoli internazionali debba essere manifestato il biasimo nei confronti di Putin e del suo folle operato, ma in ogni piazza con la voce di tutti i cittadini d’Europa. Mi ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 26 febbraio 2022)e negli altri Comuni iblei, dopo l’iniziale sbigottimento conseguito alla fulminea invasione russa dell’la mobiilitazione per chiedere lae il ritorno alla diplomazia. La Cgil e l’Anpi, l’associazione dei partigiani, hanno lanciato un appello per un sit in da tenersi mercoledì 2 marzo, alle ore 17.30, in piazza San Giovanni. Immediata l’adesione del Partito Democratico cittadino, il cui segretario Peppe Calabrese afferma “riteniamo che la condanna nei confronti dell’aggressione russa ai danni dell’debba essere unanime ed è giusto che non solo sui tavoli internazionali debba essere manifestato il biasimo nei confronti di Putin e del suo folle operato, ma in ogni piazza con la voce di tutti i cittadini d’Europa. Mi ...

