Notte agitata al GF VIP: Lulù Selassié costretta ad abbandonare il letto [VIDEO] (Di sabato 26 febbraio 2022) L’ultima Notte nella casa del Grande Fratello Vip si è rivelata particolarmente movimentata per Lulù Selassié: l’ultimo episodio Giucas, Jessica e Lulù Selassié (screenshot Twitter)La gieffina Lulù Selassié è ormai una protagonista delle notti della casa più spiata d’Italia anche indirettamente. Due sere fa, la vippona è stata protagonista di un vero e proprio crollo emotivo a cui ha fatto seguito anche un durissimo scontro con la sorella maggiore Jessica. La Notte appena trascorsa è stata invece totalmente diversa in quanto questa volta Lulù, invece di scontrarsi con sua sorella, ha scelto di lasciare il letto. Immagini inaspettate che hanno subito fatto il giro dei social e scatenato la reazione del pubblico da ... Leggi su specialmag (Di sabato 26 febbraio 2022) L’ultimanella casa del Grande Fratello Vip si è rivelata particolarmente movimentata per: l’ultimo episodio Giucas, Jessica e(screenshot Twitter)La gieffinaè ormai una protagonista delle notti della casa più spiata d’Italia anche indirettamente. Due sere fa, la vippona è stata protagonista di un vero e proprio crollo emotivo a cui ha fatto seguito anche un durissimo scontro con la sorella maggiore Jessica. Laappena trascorsa è stata invece totalmente diversa in quanto questa volta, invece di scontrarsi con sua sorella, ha scelto di lasciare il. Immagini inaspettate che hanno subito fatto il giro dei social e scatenato la reazione del pubblico da ...

