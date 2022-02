Le pagelle del Benevento – Paleari e Forte decisivi | Insigne egoista

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPerugia – Vittoria dal peso specifico rilevante per ilche batte il Perugia e si avvicina alla zona promozione diretta. Ledei giallorossi:7,5: Almeno tre grandi interventi a blindare il successo del Curi. Prima devia sulla traversa il colpo di testa di De Luca, poi respinge in corner la conclusione di Ferrarini e infine rimedia alla grande a una sua stessa indecisione con un formidabile riflesso di piede. Letizia 6,5: Deve preoccuparsi delle incursioni di Lisi e lo fa bene, limitando l’esterno umbro e dando supporto all’intero pacchetto arretrato. Glik 7: Si piazza al centro della difesa e rigetta tutto al mittente senza soluzione di continuità. Lo anticipano De Luca e Sgarbi causando qualche brivido alla porta giallorossa, ma tira un sospiro di sollievo. Vogliacco 7,5: ...

TELLO : Corre molto ma il più delle volte a vuoto, soffre anche lui il pressing asfissiantePerugia che lo costringe a diversi errori. Lascia il campo a Lapadula. VOTO: 5,5. INSIGNE: Si innesca ...