Guerra Ucraina-Russia, Mosca: “Ora espandere attacco” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia amplia l’attacco in Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha dato ordine alle forze in Ucraina di “espandere l’offensiva”. “Oggi, a tutte le unità è stato ordinato di espandere l’offensiva in tutte le direzioni, secondo i piani”, ha affermato il ministero della Difesa in una nota. L’ordine arriva in una giornata caratterizzata da ripetute comunicazioni contrastanti, sull’asse Mosca-Kiev, in relazione all’ipotesi di avviare un dialogo. Il presidente Vladimir Putin aveva ordinato ieri lo stop temporaneo all’avanzata in Ucraina, in attesa di possibili negoziati con Kiev, ma l’operazione è ripersa oggi dopo che la leadership Ucraina ha rifiutato di negoziare, secondo quanto affermato dal portavoce del ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laamplia l’in. Il ministero della Difesa russo ha dato ordine alle forze indi “l’offensiva”. “Oggi, a tutte le unità è stato ordinato dil’offensiva in tutte le direzioni, secondo i piani”, ha affermato il ministero della Difesa in una nota. L’ordine arriva in una giornata caratterizzata da ripetute comunicazioni contrastanti, sull’asse-Kiev, in relazione all’ipotesi di avviare un dialogo. Il presidente Vladimir Putin aveva ordinato ieri lo stop temporaneo all’avanzata in, in attesa di possibili negoziati con Kiev, ma l’operazione è ripersa oggi dopo che la leadershipha rifiutato di negoziare, secondo quanto affermato dal portavoce del ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - LilianaArmato : RT @MPSkino: Putin ha un esercito ma Zelensky ha un popolo, orgoglioso e fiero, forte e pronto a R E S I S T E R E I soldati russi sono st… - clamax5 : RT @CathVoicesITA: Una giornalista intervista un ragazzo ucraino in loco che dice in russo: 'Non so come la situazione si svilupperà' e lei… -