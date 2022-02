24enne picchiato | assassinato e gettato dal balcone senza vestiti | “Corpo disinfettato per cancellare le tracce”

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il ragazzo è stato trovatoe pulito con disinfettante dai suoi aggressori, nel tentativo di coprire le loroe distruggere qualsiasi prova forense Tre uomini ed un adolescente sono stati condannati per aver ucciso, ad una festa di Capodanno, uno studente picchiandolo brutalmente fino a fargli perdere i sensi e poi gettando L'articolo NewNotizie.it.

Poche ore prima della sua morte terribile ilè stato visto 'cantare, ballare e ridere' in una discoteca di Brighton nella serata di Capodanno; tuttavia all'alba del 1 gennaio 2020 è stato ......di questo "atto inaccettabile e brutale con cui vigliaccamente hanno tolto la vita a questo",... a ovest di Rio de Janeiro,a morte dopo aver chiesto il pagamento dei giorni di lavoro ...Il ragazzo è stato trovato senza vestiti e pulito con disinfettante dai suoi aggressori, nel tentativo di coprire le loro tracce e distruggere qualsiasi prova forense ...Domenica notte gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca sono intervenuti presso l’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per la segnalazione di un’aggressione nei confronti ...