Ucraina, Salvini “La priorità è fermare le bombe” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Io sono deluso dall’essere umano che nel 2022 cerca di risolvere con la guerra problemi economici e politici.Quando qualcuno attacca è chiaro che bisogna schierarsi con chi è attaccato. La priorità in questo momento è fermare le bombe e i missili”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio anch’io su Rai Radio 1. Andrebbe riconosciuto un governo imposta dalla Russia? “No, perchè i governi imposti con le bombe non vanno riconosciuti, però l’Occidente deve ritrovare la sua anima perchè l’atteggiamento di continua fuga non paga” ha risposto il leader del Carroccio che poi ha aggiunto: “Sto lavorando da ieri per la costruzione di corridoi umanitari, il ruolo del Vaticano sarà centrale. Sto coltivando il dialogo a 360 gradi perchè non si può escludere nessuno. Io conto di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Io sono deluso dall’essere umano che nel 2022 cerca di risolvere con la guerra problemi economici e politici.Quando qualcuno attacca è chiaro che bisogna schierarsi con chi è attaccato. Lain questo momento èlee i missili”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a Radio anch’io su Rai Radio 1. Andrebbe riconosciuto un governo imposta dalla Russia? “No, perchè i governi imposti con lenon vanno riconosciuti, però l’Occidente deve ritrovare la sua anima perchè l’atteggiamento di continua fuga non paga” ha risposto il leader del Carroccio che poi ha aggiunto: “Sto lavorando da ieri per la costruzione di corridoi umanitari, il ruolo del Vaticano sarà centrale. Sto coltivando il dialogo a 360 gradi perchè non si può escludere nessuno. Io conto di ...

