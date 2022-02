Tiro a volo: gli Europei 2022 non si svolgeranno più in Russia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gli Europei 2022 di Tiro a volo in programma dal 15 al 30 agosto non si svolgeranno più in Russia. La decisione è stata presa dall’ente continentale dopo che il presidente della federazione italiana, ed ex vicepresidente di quella mondiale, Luciano Rossi, ha scritto a nome della Fitav al suo omologo dell’ente europeo, Alexander Ratner, chiedendogli se “alla luce della drammatica situazione che coinvolge l’Europa e in particolare l’Ucraina” non fosse il caso di spostare altrove la manifestazione, che assegnerà anche le prime carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024. Quasi immediata la risposta di Ratner: “Sono fortemente preoccupato, e dispiaciuto, e capisco che non tutti gli atleti potranno venire al campionato europeo”. Secondo Ratner da parte della federazione non c’è “alcun ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Glidiin programma dal 15 al 30 agosto non sipiù in. La decisione è stata presa dall’ente continentale dopo che il presidente della federazione italiana, ed ex vicepresidente di quella mondiale, Luciano Rossi, ha scritto a nome della Fitav al suo omologo dell’ente europeo, Alexander Ratner, chiedendogli se “alla luce della drammatica situazione che coinvolge l’Europa e in particolare l’Ucraina” non fosse il caso di spostare altrove la manifestazione, che assegnerà anche le prime carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024. Quasi immediata la risposta di Ratner: “Sono fortemente preoccupato, e dispiaciuto, e capisco che non tutti gli atleti potranno venire al campionato europeo”. Secondo Ratner da parte della federazione non c’è “alcun ...

