Sabatini | “Spalletti sta facendo bene | De Laurentiis ha le sue colpe”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Walterripercorre la sua carriera a parla anche di Luciano, attuale tecnico del Napoli che ha avuto anche a Roma., ora alla Salernitana, si sofferma sull’esonero più doloroso della sua carriera e dice: “Sono tutti dolorosi. Quando si esonera un allenatore è sempre una sconfitta personale. In assoluto, dico Rudi Garcia. Ma era un esonero inevitabile e giusto, aveva perso la spinta, l’appeal con la squadra. Ho detto anche che è stato un errore non prendere prima“. Poi sottolinea il buon lavoro di: “Mi spiace averlo detto, non si danno bastonate a chi sta fermo, mi ha dato fastidio averlo fatto. Ma era la verità. Se prendoun mese prima, forse vinco il campionato con la Roma. Quell’anno aveva fatto 87 punti. Luciano ...

Sono grandi amici da sempre: quando si sono affrontati al Maradona in Napoli - Salernitana è stato tutto un complimento reciproco tra il ds dei granata Waltere Luciano. Il dirigente, parlando al Corriere dello sport intervistato da Dotto, rivela alcuni particolari poco noti sull'avventura a Napoli del tecnico todcano. Dopo aver ...... WalterNell'intervista concessa a Giancarlo Dotto per il Corriere dello Sport, Walternon parla solo die del suo rapporto con De Laurentiis : Parla di Mourinho alla Roma ...Torna a parlare Walter Sabatini della sua esperienza alla Roma ... Hai detto: un errore non prendere prima Spalletti. Mi spiace averlo detto, non si danno bastonate a chi sta fermo, mi ha dato ...Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha parlato della sua nuova esperienza, ma anche del suo passato all'Inter ...