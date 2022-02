Propaganda Live stasera venerdì 25 febbraio su La7 | ospiti e anticipazioni

(Di venerdì 25 febbraio 2022)su La725, lee gliin onda25su La7 in diretta per raccontare l’attualità con il gusto e l’ironia che contraddistingue Zoro – Diego Bianchi e la sua squadra di collaboratori. La guerra in Ucraina con l’invasione da parte della Russia fa inevitabilmente capolino in un programma che prova a sorridere sull’attualità facendo però sempre riflettere.fissi in studio Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. La puntata diè disponibile anche in streaming sul sito della rete con tutti i video. Immancabile la striscia satirica di Makkox ...

welikeduel : Duecentomila ore. #AnaMena e la #propagandaorkestra @AnaMenaMusic #propagandalive

Tutto questo dibattito sul gas nazionale è propaganda e non va a risolvere i nodi del problema'. LE ... Read More Primo Piano Guerra Ucraina: colpito quartier generale intelligence militare Kiev 24 ... Sono dettagli totalmente omessi dalla martellante propaganda occidentale che fin ora non ha fatto ... Maria Zakharova , intervenendo sul canale YouTube " Solovyev". Per la retorica di Washington ...