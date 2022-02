Nel Lazio mancano 1.000 autotrasportatori, la Regione risponde con un bando (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono circa 25.000 gli autisti di Tir che mancano all’appello in Italia, una carenza che nella sola Regione Lazio si traduce in almeno 1.000 conducenti di mezzi pesanti in meno. A tirare le somme è Claudio Donati, segretario generale di Assotir (Associazione Italiana delle imprese di trasporto), che, in una intervista all’Adnkronos, punta i riflettori sulla crisi dell’autotrasporto tra rincari del carburante e la persistente penuria di autotrasportatori. Bene il bando della Regione Lazio per formare i giovani autisti, ma è necessario fare di più, è la sintesi di Donati. La Regione Lazio è infatti intervenuta con una misura che prevede un aiuto alle spese per conseguire la patente per la guida dei mezzi pesanti nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono circa 25.000 gli autisti di Tir cheall’appello in Italia, una carenza che nella solasi traduce in almeno 1.000 conducenti di mezzi pesanti in meno. A tirare le somme è Claudio Donati, segretario generale di Assotir (Associazione Italiana delle imprese di trasporto), che, in una intervista all’Adnkronos, punta i riflettori sulla crisi dell’autotrasporto tra rincari del carburante e la persistente penuria di. Bene ildellaper formare i giovani autisti, ma è necessario fare di più, è la sintesi di Donati. Laè infatti intervenuta con una misura che prevede un aiuto alle spese per conseguire la patente per la guida dei mezzi pesanti nel ...

