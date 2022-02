Lega, Corrotti: ascoltare allarme Omceo Roma (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Nei prossimi tre anni andranno in pensione 1.200 medici di famiglia e sappiamo, fin d’ora, che sarà difficilissimo rimpiazzarli. È questo lo scenario che abbiamo davanti e, ancora una volta, la Regione Lazio si farà trovare impreparata alla gestione di una emergenza in campo sanitario.” “La soluzione evidenziata dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Roma e provincia, attraverso il suo vicepresidente Stefano De Lillo, è quella di pubblicare la graduatoria del bando 2021 per capire così quanti medici potranno concretamente essere sul campo e salvare il futuro della medicina generale”. Così in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022)– “Nei prossimi tre anni andranno in pensione 1.200 medici di famiglia e sappiamo, fin d’ora, che sarà difficilissimo rimpiazzarli. È questo lo scenario che abbiamo davanti e, ancora una volta, la Regione Lazio si farà trovare impreparata alla gestione di una emergenza in campo sanitario.” “La soluzione evidenziata dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri die provincia, attraverso il suo vicepresidente Stefano De Lillo, è quella di pubblicare la graduatoria del bando 2021 per capire così quanti medici potranno concretamente essere sul campo e salvare il futuro della medicina generale”. Così in un comunicato Laura, consigliereRegione Lazio. (Agenzia Dire)

