Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: i rumors sulla fine del matrimonio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Katia Ricciarelli e Pippo Baudo continuano ad essere una delle coppie più iconiche del jet-set italiano, ma i rumors sulla fine del loro matrimonio sono sempre più insistenti. Ecco cosa dichiara un’amica della VIP Il divorzio tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo è, di certo, uno dei più controversi e chiacchierati del jet-set italiano. Tra tensioni e rumors, la vicenda continua ad incuriosire pubblico e media, soprattutto alla luce della recente partecipazione di Katia al Grande Fratello Vip e delle dichiarazioni di Alfonso Signorini: “ho chiesto più volte a Pippo Baudo di spendere due parole per te – afferma il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)continuano ad essere una delle coppie più iconiche del jet-set italiano, ma idel lorosono sempre più insistenti. Ecco cosa dichiara un’amica della VIP Il divorzio traè, di certo, uno dei più controversi e chiacchierati del jet-set italiano. Tra tensioni e, la vicenda continua ad incuriosire pubblico e media, soprattutto alla luce della recente partecipazione dial Grande Fratello Vip e delle dichiarazioni di Alfonso Signorini: “ho chiesto più volte adi spendere due parole per te – afferma il ...

Advertising

Aurarora2 : RT @bohariet: pensa dare della senza dignità a una ragazza che va dietro a uno che le piace e non a una che chiede una sveltina sotto le co… - Adelaide76v : RT @MontegrandeS: Ho immortalo Jessica mentre assiste all’ennesimo sproloquio cattivo e infimo della “signora” Katia Ricciarelli: #GFvip #… - Ilaria10911353 : RT @regno_disoleil: Katia ricciarelli ha sfiorato la finale e lei non è nemmeno arrivata a decidere se rimanere durante il prolungamento… - medicinekissyy : RT @bohariet: pensa dare della senza dignità a una ragazza che va dietro a uno che le piace e non a una che chiede una sveltina sotto le co… - zazoomblog : Clarissa Selassié contro Katia Ricciarelli: “Esci brutta strega” - #Clarissa #Selassié #contro #Katia -