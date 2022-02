Inter | che succede? Pareggio deludente sul campo del Genoa | la squadra in difficoltà

(Di sabato 26 febbraio 2022) Momento veramentedell’, è arrivata un’altra prestazione opaca nella sfida della 27esima giornata del campionato di Serie A. Ottima gara delche non ha intenzione di mollare la corsa per evitare le retrocessione. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. Inzaghi si affida alla coppia Dzeko-Sanchez, la risposta di Blessin è con Yeboah, Gudmundsson e Portanova. I primi minuti sono veramente avvincenti e regalano occasioni da una parte e dall’altra. La prima grande chance è per Calhanoglu, tiro a fil di palo. I padroni di casa rispondono con Gudmundsson che però si divora il gol del vantaggio. Al 28? ci prova Melegoni,vento attento di Handanovic. L’risponde con Dumfries, il tiro è alto. Nella ripresa gli ospiti ci provano ma non sono lucidi. L’occasione più importante ...

In atre due occasioni, nel primo tempo, il bosniaco crea spazi per i compagninon trovano mai la porta. Al 62' l'occasione più importante per l': sul corner di Calhanoglu colpisce di ...Un pareggiodovrebbe preoccupare Inzaghi più della sconfitta interna col Sassuolo. Perché l'non sfrutta l'1 - 1 del Milan con l'Udinesevaleva l'aggancio, esi arena in un triste 0 - 0 a Marassi contro un Genoa tutto cuore e poca tecnica, stavolta non ha nemmeno prodotto ...Ma non è detto che questo si concretizzi in una vittoria automatica. L'Inter di Inzaghi si ferma ancora, stavolta in casa del Genoa, tornando a casa con solo un punto in tasca. La gara si infiamma fin ...In atre due occasioni, nel primo tempo, il bosniaco crea spazi per i compagni che non trovano mai la porta. Al 62' l’occasione più importante per l’Inter: sul corner di Calhanoglu colpisce di testa, ...