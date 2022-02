Guerra Ucraina-Russia, “Mosca può partecipare a Eurovision” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra in Ucraina? La Russia potrà partecipare comunque all’Eurovision Song Contest di quest’anno nonostante abbia lanciato un assalto militare al Paese. E’ questa, come riportato dalla Bbc nel tardo pomeriggio di ieri, la decisione presa al momento dagli organizzatori del festival musicale internazionale (i membri dell’Ebu, European Broadcasting Union, ovvero dei servizi pubblici europei, ndr) che, rispondendo alla richiesta della tv di Stato dell’Ucraina di squalificare la Russia dalla competizione, hanno evidenziato come l’Eurovision sia un “evento culturale non politico”, facendo presente che stanno pianificando di dare il loro benvenuto sia agli artisti dell’Ucraina che della Russia. L’evento si ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) –in? Lapotràcomunque all’Song Contest di quest’anno nonostante abbia lanciato un assalto militare al Paese. E’ questa, come riportato dalla Bbc nel tardo pomeriggio di ieri, la decisione presa al momento dagli organizzatori del festival musicale internazionale (i membri dell’Ebu, European Broadcasting Union, ovvero dei servizi pubblici europei, ndr) che, rispondendo alla richiesta della tv di Stato dell’di squalificare ladalla competizione, hanno evidenziato come l’sia un “evento culturale non politico”, facendo presente che stanno pianificando di dare il loro benvenuto sia agli artisti dell’che della. L’evento si ...

