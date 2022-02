Figli boomerang | “Torno a vivere dai miei genitori”

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 febbraio 2022) C’era un tempo, neanche troppo lontano, in cui idovevano fare i conti con la tanto temuta sindrome del nido vuoto, quel momento in cui i, ormai adulti, andavano via di casa per studiare, lavorare e iniziare una vita indipendente. Un distacco che però nei tempi moderni, ha subito un grande ritardo se non un’importante trasformazione. Le condizioni di precarietà con le quali devono scontrarsi oggi i giovani adulti li costringono, spesso, a restare sulla via di casa e, nel peggiore dei casi, a tornare in quella casa. Quella dei loro. Eccolo qui l’effetto dei. Quelli che hanno provato a costruire la loro vita, che hanno inseguito i loro sogni, perseguito gli obiettivi, salvo poi ritrovarsi sempre più affaticati, completamente sopraffatti dalla morsa della ...