Dopo la chirurgia estetica non riesce più a chiudere gli occhi e a sorridere (Di venerdì 25 febbraio 2022) La chirurgia estetica può fare danni ingenti, se non ci si rivolge a un medico competente: è il caso di questa reginetta di bellezza russa che dice di non riuscire più - Dopo un intervento costato tremila dollari - a chiudere... Leggi su europa.today (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lapuò fare danni ingenti, se non ci si rivolge a un medico competente: è il caso di questa reginetta di bellezza russa che dice di non riuscire più -un intervento costato tremila dollari - a...

Advertising

cikomattia : RT @TristeMietitore: Bisogna ammettere che questo disperato tentativo di Salvini di ricostruirsi una dignità dopo tutto quello che ha detto… - RyanDiCola4 : RT @TristeMietitore: Bisogna ammettere che questo disperato tentativo di Salvini di ricostruirsi una dignità dopo tutto quello che ha detto… - Micheal98780751 : RT @gggg45466: Certo noi povere cojione non abbiamo i soldi delle kompagnucce/i per i massaggi e chirurgia plastica varia E neanche abbiamo… - gggg45466 : Certo noi povere cojione non abbiamo i soldi delle kompagnucce/i per i massaggi e chirurgia plastica varia E neanch… - mirkokrea78 : RT @TristeMietitore: Bisogna ammettere che questo disperato tentativo di Salvini di ricostruirsi una dignità dopo tutto quello che ha detto… -