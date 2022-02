Atletica, Jacobs torna a gareggiare in Italia: sarà al via dei 60 metri negli Assoluti di Ancona (Di venerdì 25 febbraio 2022) sarà Marcell Jacobs l’osservato speciale dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona, in programma domenica 27 febbraio. Il campione olimpico tornerà a gareggiare in Italia e si cementerà nei 60 metri. Il suo avversario principale sarà Coleman, il quale non correrà pero nelle Marche bensì a Spokane (Usa) nei campionati nazionali. Tanta attesa anche per i pesisti Nick Ponzio, Zane Weir e Leonardo Fabbri, così come per l’esordio di Filippo Randazzo nel lungo. Assenti nei 400 metri Davide Re (a causa di un problema muscolare) ed Edoardo Scotti; il favorito sarà dunque Vladimir Aceti, protagonista del record Italiano a Tokyo nella staffetta 4×400. A contendergli la vittoria Mario ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022)Marcelll’osservato speciale dei Campionatiniindoor di, in programma domenica 27 febbraio. Il campione olimpico tornerà aine si cementerà nei 60. Il suo avversario principaleColeman, il quale non correrà pero nelle Marche bensì a Spokane (Usa) nei campionati nazionali. Tanta attesa anche per i pesisti Nick Ponzio, Zane Weir e Leonardo Fabbri, così come per l’esordio di Filippo Randazzo nel lungo. Assenti nei 400Davide Re (a causa di un problema muscolare) ed Edoardo Scotti; il favoritodunque Vladimir Aceti, protagonista del recordno a Tokyo nella staffetta 4×400. A contendergli la vittoria Mario ...

