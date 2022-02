Vaccino Novavax in Italia, come funziona e chi potrà farlo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Arriva in Italia entro la fine di questa settimana Nuvaxovid*, il Vaccino di Novavax, il primo prodotto scudo anti-Covid a base di proteine autorizzato in Ue. come si userà? Le indicazioni le dà una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione sanitaria, Giovanni Rezza: sarà un Vaccino somministrato a over 18 e viene incluso nel programma di vaccinazione “attualmente solo per il ciclo primario”, precisa il documento. Le indicazioni Per Nuvaxovid è previsto un ciclo di 2 dosi (da 0,5 ml l’una, contenenti 5 microgrammi della proteina Spike di Sars-CoV-2 con adiuvante Matrix-M), “da somministrare per via intramuscolare (preferibilmente in regione deltoidea del braccio)” a distanza di 3 settimane (21 giorni) l’una dall’altra. La circolare riporta anche la scheda ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Arriva inentro la fine di questa settimana Nuvaxovid*, ildi, il primo prodotto scudo anti-Covid a base di proteine autorizzato in Ue.si userà? Le indicazioni le dà una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione sanitaria, Giovanni Rezza: sarà unsomministrato a over 18 e viene incluso nel programma di vaccinazione “attualmente solo per il ciclo primario”, precisa il documento. Le indicazioni Per Nuvaxovid è previsto un ciclo di 2 dosi (da 0,5 ml l’una, contenenti 5 microgrammi della proteina Spike di Sars-CoV-2 con adiuvante Matrix-M), “da somministrare per via intramuscolare (preferibilmente in regione deltoidea del braccio)” a distanza di 3 settimane (21 giorni) l’una dall’altra. La circolare riporta anche la scheda ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Firmata la circolare del Ministero della Salute: il vaccino Novavax è incluso nel programma di vaccinazione anti Co… - Agenzia_Ansa : Cos'è e come funziona il vaccino Novavax. Non basato su tecnologia mRna ma 'tradizionale', potrebbe convincere una… - RobertoBurioni : Domanda ai colleghi: ci sono dati di efficacia clinica (non immunogenicità: EFFICACIA CLINICA) del vaccino Novavax… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Il vaccino Novavax potrà essere usato dai 18 anni e solo per la vaccinazione primaria. Sono ancora in corso, invece, gl… - nikinik64773225 : RT @linda_biagini90: #Fuoridalcoro forse non si è capito, il governo può immettere nel mercato Novavax e altri mille vaccini, ma non si è c… -