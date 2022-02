Ucraina: Pd, 'alle 16 presidio per dire Stop a guerra Russia, sì alla pace' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il Pd organizza per oggi un presidio di tutte le forze democratiche per dire Stop alle armi, Stop all'aggressione armata di Putin, esprimere solidarietà all'Ucraina, sostenere la mobilitazione dell'Italia e dell'Europa per la pace. L'appuntamento è per le ore 16 nei pressi dell'ambasciata russa a Roma, Via Gaeta angolo Viale Castro Pretorio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il Pd organizza per oggi undi tutte le forze democratiche perarmi,all'aggressione armata di Putin, esprimere solidarietà all', sostenere la mobilitazione dell'Italia e dell'Europa per la. L'appuntamento è per le ore 16 nei pressi dell'ambasciata russa a Roma, Via Gaeta angolo Viale Castro Pretorio.

