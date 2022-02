Ucraina, oligarchi in crisi: addio bella vita e affari. E Abramovich sposta subito lo yacht (Di giovedì 24 febbraio 2022) PARIGI Il conflitto Russia-Occidente ha molti fronti: uno si è aperto ieri a Barcellona e più precisamente nel porto del capoluogo catalano, dove di prima mattina ha levato le ancore Il... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 24 febbraio 2022) PARIGI Il conflitto Russia-Occidente ha molti fronti: uno si è aperto ieri a Barcellona e più precisamente nel porto del capoluogo catalano, dove di prima mattina ha levato le ancore Il...

Advertising

SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, viaggio nella “Londongrad” degli oligarchi russi - fattoquotidiano : Ha voglia Boris Johnson a fare la faccia feroce guardando Mosca e i suoi oligarchi. Anni e anni di legislazione vol… - fanpage : Pesanti le sanzioni alla #Russia di Putin per l’attacco all’#Ucraina decise sia dall’Unione europea che dagli Stati… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Esclusa l'opzione militare della Nato: 'Gli oligarchi faranno cadere #Putin' #RussiaUkraineConflict #25febbraio https://t.co… - SimoFerrari22 : Ecco che escono gli idioti,Mazepin sr è stato convocato in quanto oligarca russo come tutti gli altri oligarchi del… -