Ucraina: Emergency, 'basta armi e basta vittime, Ue faccia il possibile' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano 24 feb. (Adnkronos) - “È iniziata una nuova guerra in Europa. Sembrava impossibile che questa decisione prendesse il sopravvento, dopo che solo pochi mesi fa il conflitto afgano aveva dimostrato il fallimento totale della guerra e dopo due anni di emergenza sanitaria che hanno stravolto le vite di tutti noi". Così in una nota Emergency commenta l'inizio del conflitto fra Russia e Ucraina, esortando l'Unione Europea ad esercitare la sua influenza per fermare la guerra. “Invece, anche questa volta, le scelte della politica ignorano la salvaguardia della vita delle persone. Si sceglie di nuovo la logica della guerra, praticata o provocata, come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali", prosegue Emergency, chiedendo che "i Paesi coinvolti tornino al tavolo dei negoziati e che l'Europa, che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano 24 feb. (Adnkronos) - “È iniziata una nuova guerra in Europa. Sembrava imche questa decisione prendesse il sopravvento, dopo che solo pochi mesi fa il conflitto afgano aveva dimostrato il fallimento totale della guerra e dopo due anni di emergenza sanitaria che hanno stravolto le vite di tutti noi". Così in una notacommenta l'inizio del conflitto fra Russia e, esortando l'Unione Europea ad esercitare la sua influenza per fermare la guerra. “Invece, anche questa volta, le scelte della politica ignorano la salvaguardia della vita delle persone. Si sceglie di nuovo la logica della guerra, praticata o provocata, come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali", prosegue, chiedendo che "i Paesi coinvolti tornino al tavolo dei negoziati e che l'Europa, che è ...

Advertising

emergency_ong : Anche #EMERGENCY aderisce alla manifestazione in programma tra poco a #Roma per dire 'Sì alla #pace, no alla guerra… - TV7Benevento : Ucraina: Emergency, 'basta armi e basta vittime, Ue faccia il possibile' - - giuliog : RT @carlasignorile: #Ucraina, #statoemergenza permette: coprifuoco, limitazione agli spostamenti, fino abolizione dei partiti #Ukraine, St… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Ucraina, #statoemergenza permette: coprifuoco, limitazione agli spostamenti, fino abolizione dei partiti #Ukraine, St… - carlasignorile : #Ucraina, #statoemergenza permette: coprifuoco, limitazione agli spostamenti, fino abolizione dei partiti #Ukraine… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Emergency Si intensificano i segnali di ulteriori azioni di Putin In mattinata l'Ucraina ha dichiarato l'intenzione di indire lo stato di emergenza in tutte le ... UKRAINE'S TOP SECURITY OFFICIAL SAYS UKRAINE TO INTRODUCE STATE OF EMERGENCY IN ALL UKRAINIAN TERRITORY ...

Un presidio in piazza a Ravenna contro la guerra ...- continua la nota dei sindacati - a una preoccupante escalation di tensione tra Russia e Ucraina, ... Casa delle Donne, Articolo Uno, Ravenna Coraggiosa, Acli Ravenna, Amnesty Ravenna, Gruppo Emergency ...

Ucraina: Emergency, 'basta armi e basta vittime, Ue faccia il possibile' Il Sannio Quotidiano Ucraina: Emergency, ‘basta armi e basta vittime, Ue faccia il possibile’ Così in una nota Emergency commenta l’inizio del conflitto fra Russia e Ucraina, esortando l’Unione Europea ad esercitare la sua influenza per fermare la guerra. “Invece, anche questa volta, le scelte ...

Ucraina, è guerra. Sabato il presidio per la pace anche a Genova Con questa adesione esprimo la volontà di collaborare alle attività contro la guerra e di partecipare alla costituzione di un comitato per la pace a livello locale' Il presidio per la pace a Genova. I ...

In mattinata l'ha dichiarato l'intenzione di indire lo stato di emergenza in tutte le ... UKRAINE'S TOP SECURITY OFFICIAL SAYS UKRAINE TO INTRODUCE STATE OFIN ALL UKRAINIAN TERRITORY ......- continua la nota dei sindacati - a una preoccupante escalation di tensione tra Russia e, ... Casa delle Donne, Articolo Uno, Ravenna Coraggiosa, Acli Ravenna, Amnesty Ravenna, Gruppo...Così in una nota Emergency commenta l’inizio del conflitto fra Russia e Ucraina, esortando l’Unione Europea ad esercitare la sua influenza per fermare la guerra. “Invece, anche questa volta, le scelte ...Con questa adesione esprimo la volontà di collaborare alle attività contro la guerra e di partecipare alla costituzione di un comitato per la pace a livello locale' Il presidio per la pace a Genova. I ...