Ucraina | è guerra vera | decine di morti | bombe e civili in fuga

Roma, 24 feb – La Russia ha lanciato stamani un attacco sul territorio ucraino. Le truppe di Mosca sono entrate da quattro punti di confine diversi: Crimea, Bielorussia, Karkhiv e Lugansk. Al momento più che un'invasione vera e propria è una guerra in campo aperto che sta causando distruzioni di case, arsenali e postazioni militari. Ma che soprattutto miete vittime. Secondo la presidenza Ucraina sarebbero stati uccisi "più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili". Ucraina, guerra in campo aperto Il ministero della Difesa russo ha chiarito il primo obiettivo: "Annientate le difese aeree" di Kiev. Missili balistici e da crociera hanno colpito diversi punti strategici nell'area della capitale Ucraina. Forti deflagrazioni sono state avvertite in diverse città, in ...

